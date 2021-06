„Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag zu Samstag in den Aussichtsturm am Galgenberg einzubrechen.“ So steht es im Polizeibericht vom Wochenende. Gerade erst am Freitag war das bedeutende Geschichtsdenkmal, vor allem aber touristischer Anziehungspunkt der Stadt, eröffnet worden....