Die aus der Verankerung gerissene Tafel am Standort der früheren Synagoge in Wriezen hat Empörung hervorgerufen. „Ich wurde am Morgen des 31. Dezembers von der Polizei kontaktiert und informiert, dass sich in der Nacht Unbekannte an der Gedenktafel der ehemaligen Synagoge zu schaffen gemacht hab...