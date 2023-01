Die Platzhirsche „Biedronka“ und „Lewiatan“ im polnischen Grenzort Osinow Dolny (Niederwutzen) bei Hohenwutzen haben Konkurrenz bekommen. Auf dem Areal vor dem „Polenmarkt Hohenwutzen“ hat die polnische Tochter der dänischen Handelskette Netto mit dem schwarz-gelben Hundelogo einen neuen Markt eröffnet. Auf der 1200 Quadratmeter großen Verkaufsfläche finden sich neben dem Verkaufsmarkt die Theken eines Bäckers und eines Fleischers.

Kunden aus Deutschland und Polen lockt sich gut sortierte und aufgeräumten Mark an. „Wir haben gerade eine Packung Schwarzwälder Schinken für umgerechnet 1,60 Euro gekauft, die bekommt man bei uns nicht unter zwei Euro“, sagt ein Mann, der nach eigenen Angaben etwas weiter von der deutsch-polnischen Grenze entfernt wohnt und deshalb nur gelegentlich den Weg auf sich nimmt.

Mit dem Währungsrechner auf Schnäppchenjagd

„Wenn man genau hinschaut und nachrechnet, findet man durchaus Schnäppchen“, fügt er hinzu. Im Einkaufskorb haben er und seine Frau noch Eier und ein Brot. Seine Frau hat sich einen Währungsrechner zugelegt, der jeweils zum tagesaktuellen Wechselkurs den Preis für jedes Produkt in Euro ausspuckt.

Das Sortiment des Marktes bei Hohenwutzen umfasst alles, was die deutsche Kundschaft mag. Es finden sich bekannte Marken aus den deutschen Fialen des dänischen Handelsriesen, jedoch mit polnischer Aufschrift. Die Tiefkühltruhe enthält gegenüber deutschen Märkten mehr Vielfalt an Fisch.

Typisch polnisches Sortiment in der Kühltheke

Die Kühltheke bietet zudem typisch polnisches Sortiment wie Pirogen, gefüllte Kroketten und würzige Wurstwaren wie Kabanossi oder geräucherte Frankfurter. Netto macht sich selber keine Konkurrenz. Denn weder in Bad Freienwalde noch in Wriezen ist der schwarz-gelbe Netto vertreten. Die nächsten Filialen gibt es erst wieder in Eberswalde oder Angermünde

Der Markt ist aufgeräumt und übersichtlich

„Der Markt ist übersichtlich, sehr aufgeräumt und sehr sauber“, sagt ein Kunde aus Berlin . Er kommt mit seiner Frau seit 30 Jahren regelmäßig nach Osinow Dolny. Der Einkauf allein lohne sich aber nicht. Es sei vielmehr das Gesamtpaket.

„Durch das billige Tanken gleichen sich die Fahrtkosten aus“, sagt er. Durch den Einkauf in Kombination mit Dienstleistungen wie ein Friseurbesuch könne man wirklich Geld sparen.

Polenmarkt-Chef mit der Resonanz zuufrieden

Die Resonanz auf den neuen Markt sei gut, sagt Nicolas Gesch, Geschäftsführer des Polenmarkts Hohenwutzen bei Bad Freienwalde . Dem Unternehmen gehören neben zwei Tankstellen die Gebäude der ehemaligen Zellstofffabrik direkt an der Oder sowie das Areal zwischen dem Markt. Als der Polenmarkt vor zwei Jahren die Grundstücke zwischen Marktgelände und Durchgangsstraße von der Gemeinde kaufte, stellte heraus, dass auch die Handelskette Verkaufsverhandlungen mit Cedynia führte. Beide Unternehmen einigten sich und fanden eine gemeinsame Lösung.

Biedronka-Filiale in Osinow Dolny besonders umsatzstark

Ob der neue Markt dem bisherigen Platzhirsch Biedronka, was Marienkäfer bedeutet, den Rang abläuft, bestimmt die Kundschaft. Biedronka ist eine polnische Lebensmittelkette, die zur international tätigen portugiesischen Unternehmensgruppe Jerónimo Martins gehört. Nach MOZ-Informationen soll die Filiale in Osinow Dolny die umsatzstärkste der mehr als 3000 Biedronka-Filialen in Polen sein.

Warum der Neuer Netto-Markt, dessen Kundschaft größtenteils aus Deutschland kommt, nur eine polnische Internetseite hat, erschließt sich auch Nicolas Gesch nicht. Er habe aber gehört, dass bald die Waren zweisprachig ausgezeichnet werden sollen.

Der zusätzliche Magnet ist auch für den Polenmarkt attraktiv. Das Geschäftsmodell von Nicolas Gesch und seinen Partnern besteht darin, die Plätze für die Marktstände und die Räume in den Markthallen an die rund 700 Händler und Gewerbetreibenden zu vermieten und zun vermarkten. Und es werden immer mehr. Die Marktstände dehnen sich bis auf den Parkplatz aus.

Polenmarkt baut ehemalige Zellstofffabrik weiter aus

„Wir sanieren schrittweise die Gebäude, bauen neue Fenster ein, erneuern die Dächer und versehen sie mit Solaranlagen“, sagt der Geschäftsführer.

Das Gebäude, das eher ein Gerippe war, füllt sich immer mehr. Die Blechlawine, die sich täglich von Berlin nach Osinow Dolny bewegt und die auch den Bad Freienwaldern zu schaffen macht, reißt nicht mehr ab. Erholung gibt es nur an Sonn- und Feiertagen, wenn die Markthallen und Stände geschlossen sind. Der Polenmarkt will die Kundschaft länger auf seinem Grundstück halten. Am Parkplatz entstehe noch in diesem Jahr ein Spielplatz mit Bänken und Bäumen, der zum Verweilen einlädt., kündigt Gesch an.