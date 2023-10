Mit seinem langjährigen Funkloch-Problem hat es Stadtstelle mehrfach in die Schlagzeilen geschafft. Inzwischen ist dafür mit einem neuen Funkmast gleich am Rande der Minisiedlung an der B168 zwar Abhilfe in Aussicht. Doch aktuell ist seit Donnerstagabend (12. Oktober) überdies die Festnetz-Anbind...