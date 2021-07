Im Wriezener Wildgehege ist in diesem Jahr alles anders, sagt Eckard Peetz kopfschüttelnd. Der Nachwuchs kommt, wann er will. Vor allem aber überraschend: Erst hat Wildschwein „Melina“ acht Frischlinge, von denen keiner wusste. Nun gab es überraschend noch mehr Frischlinge in der Kinderstube ...