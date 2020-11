Beatrix Pfänder aus Wriezen ist traurig. Schon seit ein paar Tagen ist ihre Katze „Chillie“ verschwunden. Gerade erst in die neue Wohnung in der Krausenstraße gezogen, sprang das Tier durch ein offenes Fenster und ist seither wie vom Erdboden verschluckt.

Frau bittet um Mithilfe bei Katzensuche

Sie habe schon überall gesucht, so die verzweifelte Besitzerin. Die einjährige Katze mit dem charakteristischen rot-weißen Fell ist ein Jahr alt und bedeutet der Familie viel. Deshalb möchte Beatrix Pfänder die Wriezener um Mithilfe bei der Suche nach ihrem Stubentiger bitten.

Wer „Chillie“ gesehen hat, kann sich an die Tierarztpraxis Dr. Stumpe in Wriezen unter 033456 151082 oder unter 0172 3988412 direkt an die Besitzerin wenden.