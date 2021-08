Die Strecke zwischen Vevais und Bliesdorf sieht verheerend aus: verletzte oder gar umgestürzte Bäume so weit das Auge reicht. Einige sind nicht mehr zu retten. Zu diesem Ergebnis kommt der Baumsachverständige des Amtes Barnim-Oderbruch, Steffen Fahl. Er hat die Platanen am Montagvormittag in Auge...