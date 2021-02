Bis zu 10.000 Schweine, so schätzt es jedenfalls die Fraktion FDP/Bauern-Jäger-Angler/BVFO im Kreistag, leben in Oder-Spree derzeit in den Restriktionsgebieten, die Land und Kreis zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest eingezäunt haben. Das Schicksal der Tiere, die in der Kernzone und der...