In Lindenberg, Ortsteil der Gemeinde Tauche, haben Polizeibeamte am Nachmittag des 12. Dezember einen Renault-Fahrer am einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.

Mit 1,48 Promille zur Blutprobe

Der durchgeführte Atemalkoholtest vor Ort ergab 1,48 Promille. Der Fahrzeugführer musste im Anschluss die Beamten zur Blutprobe nach Fürstenwalde begleiteten.

Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und eine Verkehrsvergehensanzeige erstattet.