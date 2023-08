Zunächst war es wohl einfach ein Abend mit Freunden. Doch diese Freundschaft dürfte jetzt sehr wackelig sein. Denn einer der Beteiligten rief im Laufe des Abends die Polizei, weil das Treffen offenbar einen anderen Verlauf als gedacht genommen hatte. Mehrere junge Leute, so steht es im Polizeibericht, hatten sich zunächst in einer Wohnung in der Luchstraße in Beeskow getroffen. „Im Laufe des Zusammenseins nahm sich ein 21-Jähriger dann die Schlüssel zu einem Ford Fiesta, die auf einem Tisch gelegen hatten und verschwand damit“, heißt es weiter. Was der Auslöser oder Grund dafür war, ist noch offen.

Nach Angaben der Polizei aber hatte der 21-Jährige weder einen Führerschein noch sei er im nüchternen Zustand unterwegs gewesen. Außerdem, so bestätigt es Polizeisprecher Roland Kamenz, sei das Fahrzeug aktuell auch nicht für Fahrten im öffentlichen Verkehr zugelassen gewesen.

Fahrzeug mit Unfallspuren zurück

Der Besitzer des Fahrzeugs wandte sich deshalb an die Polizei. Als die Beamten kurz nach Mitternacht vor Ort erschienen, hätten sie festgestellt, dass der Autodieb mittlerweile umgekehrt und den Wagen wieder zum vorherigen Abstellplatz zurückgebracht hatte. Allerdings habe der Fiesta dann frische Unfallspuren aufgewiesen. Wie und wo diese entstanden sind, ist noch offen. „Gegen 1:30 Uhr konnten sich die Beamten den jungen Mann dann an seiner Wohnanschrift im Stadtgebiet greifen“, heißt es weiter im Polizeibericht. Er habe zu diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von 2,30 Promille aufzuweisen gehabt. Ein Ermittlungsverfahren ist nun eingeleitet und wird den ganzen Sachverhalt aufhellen.