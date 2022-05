In Ruhe abwarten, was passiert, hatte sich das Vorbereitungsteam für die 15. Oldtimershow und den 17. Hobby- & Trödelmarkt des Fördervereins Diensdorf-Radlow Ende Februar gedacht, als es an die Vorbereitung dieses Events am 1. Mai ging. Drei Fußballfelder groß ist das Terrain, auf dem es einsch...