„Wir können hier vom Steg ins Wasser springen und rutschen“, antworten Pia und Emilia auf die Frage, was ihnen im Strandbad in Storkow besonders gut gefällt. Zu Beginn der Sommerferien hat der Besuch der Anlage an der Seestraße Tradition bei den Mädchen und einigen ihrer Freundinnen. Zur Fei...