Am Dienstag gegen Mittag geschah es: Über Storkow wehte ein Sturm, und für mehrere Bäume an der Bahnstrecke in Richtung Kummersdorf war das zu viel. Sie stürzten um und kippten auf das Gleis. Schnell war die Feuerwehr vor Ort, doch die Bäume beseitigen durfte sie nicht. Am Mittwoch gab es dazu ...