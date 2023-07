Noch vor kurzem hieß es seitens der Stadtverwaltung Storkow, dass die Baumaßnahmen an der Grasnickstraße am Montag, 31. Juli, beginnen, voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen und für einen reibungslosen Fortschritt der Arbeiten die Straße komplett gesperrt sein wird. Doch davon ist a...