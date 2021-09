Gut ein Jahr ist es mittlerweile her, dass das alte, lange Zeit leerstehende Volkshaus am Markt in Storkow abgerissen wurde. Seitdem klafft in der Mitte des Platzes eine große Baulücke, obwohl dort eigentlich bis Ende 2021 bereits ein Neubau stehen sollte. Nun herrscht auf einmal wieder Bautätigk...