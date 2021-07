Die hohen Kräne an der Frankfurter Chaussee unterhalb des Märkischen Gutshofs in Beeskow ziehen die Blicke auf sich – rundherum entsteht die Seniorenresidenz Barbara Park – in der eigentlich schon Gäste wohnen sollten. Aber, coronabedingt kommt es – wie anderswo auch – zu Verzögerungen. ...