Es war eine Art Krisensitzung, die in dieser Woche im Atrium der Kreisverwaltung in Beeskow stattfand. Finanz- und Bildungsausschuss des Kreises Oder-Spree waren zusammengekommen, um zu klären, warum es mit den großen Schulbauvorhaben im Kreis so schleppend voran geht und wie man Abhilfe schaffen...