Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag kurz nach Mitternacht in Beeskow eine Motorradfahrerin kontrolliert. Sie fuhr mit ihrer Honda die Einbahnstraße in der Rathenaustraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Atemalkoholtest auf der Dienststelle der Polizei

Der durchgeführte Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Die Motorradfahrerin musste die Polizeibeamten zur Dienststelle nach Fürstenwalde begleiten und dort einen weiteren gerichtlich anerkannten Atemalkoholtest durchführen, welcher 0,35 mg/l in der Atemluft ergab, was 0,7 Promille entspricht.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt. Der Frau droht nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.