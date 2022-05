Am Dienstag gegen 9 Uhr ist Alexander Voigt zurück in der Feuerwache von Beeskow . Genau 24 Stunden zuvor hat einer der größten Einsätze in der Geschichte der Beeskower Feuerwehr begonnen. Der Stadtbrandmeister kann sich jedenfalls ad hoc für die letzten Jahre an nichts Vergleichbares erinnern. ...