Während der Ernte bricht am Nachmittag auf einem Feld bei Mittweide, einem Ort in der Gemeinde Tauche, ein Feuer aus. Als die Feuerwehr aus Trebatsch am Donnerstag (6. Juli) als erste um 16.38 Uhr am Ort des Geschehens eintrifft, ist die Rauchentwicklung stark und das Feuer noch etwa 100 Meter weit...