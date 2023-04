Krisen, wohin man schaut. Nach wie vor bewegen sich die Preise auf hohem Niveau und jeder ist froh, wenn er hin und wieder im Alltag ein paar Euro sparen kann. Das trifft auch auf Kraftfahrer zu, die mit einem Blick auf die Anzeige-Tafeln der Tankstellen checken, ob sich das Ranfahren lohnt oder ob lieber auf eine günstigere Offerte gewartet wird.

Das ist auch in Beeskow nicht anders – nur, dass bei der Brandol Tankstelle an der Fürstenwalder Straße 10 besagte Tafel defekt ist. Für Fahrzeugfahrer, die Diesel tanken müssen, gibt es keine Information – was viele ärgert.

Geschäftsführer der Brandol-Tankstelle in Beeskow ist im Urlaub

Kriminalität in Beeskow Einbrecher lösen Alarmsirene an Tankstelle aus und ergreifen die Flucht Beeskow Zu denen gehört auch Wolfram Bennewitz, Vorstandsmitglied beim Kleinkaliberschützen in Groß Rietz, in der Nachbargemeinde Rietz-Neuendorf. Er könne ja verstehen, wenn so eine Anzeige auch mal kaputtgehe. „Doch das kann doch kein Dauerzustand sein.“ Die Inhaber der Tankstelle würden Gewinne machen, da könne doch mal etwas abgezwackt werden, um die Anzeige reparieren zu lassen. „Seit mindestens drei Monaten tut sich jedoch nichts“, sagt er. Das sei doch kein Service.

Auf Nachfrage bei Brandol heißt es dann auch von einem Mitarbeiter lediglich: „Kein Kommentar.“ Geschäftsführer Mirko Schüler selbst sei nicht zu sprechen – wegen Urlaub.