Für das Burgteam um Arnold Bischinger in Beeskow dürfte es pünktlich zum 30-jährigen Bestehen der Burg als Kultur- und Bildungszentrum, das am Sonnabend (11. Juni) gefeiert wird, ein echtes Geschenk durch die Beeskower sein. Die Angebote der Burg, so ein Ergebnis einer ausführlichen Bürgerbefr...