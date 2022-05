Ministerpräsident Dietmar Woidke setzt seine Reihe von Bürgerdialogen unter dem Titel „Zur Sache, Brandenburg!“ am 31. Mai fort. Der zweite Bürgerdialog in diesem Jahr findet dabei in Beeskow statt. Wie bereits 2018 wird das Landeskabinett zuvor gemeinsam mit der Verwaltungsspitze des Kreis...