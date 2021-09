Mit einem deutlichen Votum haben sich die Storkower am Sonntag gegen den Kauf der Grundstücke Am Markt 13 und Am Markt 14 ausgesprochen. Wie die Stadt Storkow am Abend bekannt gab, stimmten laut vorläufigem Wahlergebnis 27,5 Prozent der Stimmberechtigten mit Ja, lediglich 14,4 Prozent entschieden ...