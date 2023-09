So intensiv wurde in einer 8000-Einwohner-Stadt ein Wahlkampf um das Bürgermeisteramt wohl nur selten geführt. Schon seit Wochen sind praktisch alle Straßenlaternen in Beeskow und den Ortsteilen mit Wahlplakaten bestückt. Es gab vier große öffentliche Diskussionsrunden, bei zahlreichen Festen ...