In Beeskow finden vorgezogene Neuwahlen um das Amt des Bürgermeisters statt. Grund dafür ist, dass der vorherige Amtsinhaber Frank Steffen (SPD) im Mai zum Landrat des Kreises Oder-Spree gewählt wurde. Am 1. August hat er dieses Amt angetreten.

Zwei Frauen und drei Männer bewerben sich nun um seine Nachfolge im Rathaus in Beeskow. Das sind:

Petra Albrecht-Schulz (BOB)

Petra Albrecht-Schulz kandidiert für die Wählergruppe Beeskow und Ortsteile im Blick um das Bürgermeisteramt in Beeskow

© Foto: Olaf Gardt

Petra Albrecht-Schulz ist von der Wählergruppe Beeskow und Ortsteile im Blick (BOB) nominiert worden. Die Zollbeamtin ist Jahrgang 1962. Sie ist nach eigenen Angaben seit mehr als 30 Jahren im öffentlichen Dienst tätig, vorwiegend in der Verfolgung und Bekämpfung von Straftaten. Seit über 20 Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Kohlsdorf. Die Kandidatin betont, dass sie unparteiisch sei.

Karolin Ring

Karolin Ring tritt als Einzelbewerberin bei der Bürgermeisterwahl an.

© Foto: Olaf Gardt

Karolin Ring kandidiert als Einzelbewerberin für das Bürgermeisteramt. Geboren 1984 ist sie Beeskowerin in fünfter Generation. Nach dem Studium hat sie die Axel-Springer-Akademie absolviert und als Journalistin für die Bild am Sonntag gearbeitet. Mit ihrer Frau und den zwei Kindern lebt sie im denkmalgeschützten Hüfnerhaus im Zentrum der Stadt. Sie ist aktuell Koordinatorin des Projekts „Kinderfreundliche Kommune Beeskow“.

Robert Czaplinski (CDU)

Die CDU hat Robert Czaplinski für die Bürgermeisterwahl nominiert.

© Foto: Olaf Gardt

Die CDU hat Robert Czaplinski als Bürgermeisterkandidaten nominiert. Der Wirtschaftsjurist ist Jahrgang 1988, in Neuenhagen bei Berlin aufgewachsen. Jetzt lebt er mit seiner Frau und den beiden Kindern in Beeskow. Czaplinski ist Koordinator der Jugendberufsagentur Frankfurt (Oder). Bevor er nach Beeskow zog, war er von 2014 bis 2020 Gemeindevertreter in Neuenhagen, in Beeskow arbeitet er als sachkundiger Bürger im Bau- und Umweltausschuss.

Ralf Hörich

Ralf Hörich hat bereits 2017 bei den Wahlen kandidiert. Er tritt erneut als Einzelbewerber an.

© Foto: Olaf Gardt

Ralf Hörich stellt sich nach 2017 zum zweiten Mal als Einzelbewerber zur Wahl als Bürgermeister in Beeskow. Er ist Jahrgang 1963, lebt seit 1991 mit seiner Frau in Beeskow. Hörich ist Inhaber und Geschäftsführer einer deutschlandweit tätigen Firma für Sicherheitstechnik in Halle. Nach eigenen Angaben hat er darüber hinaus rund zehn Jahre Erfahrung im öffentlichen Dienst. Auch Ralf Hörich betont, dass er ein Kandidat ohne Parteienbindung ist.

Sven Wiebicke (SPD)

Sven Wiebicke ist der Kandidat der SPD zur Wahl. Er ist seit 2014 Stadtverordneter und aktuell Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung.

© Foto: Olaf Gardt

Die SPD hat den derzeitigen Stadtverordnetenvorsteher Sven Wiebicke für das Bürgermeisteramt nominiert. Wiebicke ist 1961 in Greiz geboren und lebt seit 1986 in Beeskow. Mit seiner Frau betreibt er ein Ingenieurbüro für Hochbauleistungen, die drei Kinder sind erwachsen. Sven Wiebicke ist seit 2014 Stadtverordneter, leitet das Gremium seit 2017. Zuvor arbeitete er bereits als sachkundiger Bürger, außerdem ist er im Mittelstandsverein aktiv.

Alle Kandidaten führen einen engagierten Wahlkampf. Schon seit Wochen sind sie auf Plakaten in der ganzen Stadt zu sehen. Außerdem nutzen sie Flyer, Zeitungsanzeigen und Infostände, um ihre Ideen für die Stadt vorzustellen und um Stimmen zu werben.

Verschiedene Wahlveranstaltungen im September

Am 5. September sind die Kandidaten ab 19 Uhr in einem Diskussionsforum im Schukurama zu erleben. Die Veranstaltung, zu der das Bürgerforum Beeskow eingeladen hat, ist ausgebucht. Am 6. September um 17.30 Uhr beginnt in der Aula der Fontane-Grundschule eine weitere Runde mit allen Kandidaten, zu der der Seniorenbeirat einlädt. Diese Veranstaltung ist offen für alle. Alle Mitglieder der Feuerwehr sind am 7. September um 18.30 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus Oegeln zu einem Kandidatenforum eingeladen. Außerdem haben alle Kandidatinnen und Kandidaten ihre Teilnahme am Familienfest Beeskow angekündigt. Das wird am 16. September von 14 bis 19 Uhr auf dem Gelände des Pier 13 gefeiert. Wir berichten im Anschluss an die Veranstaltungen.