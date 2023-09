Es gibt in Brandenburg offenbar ein steigendes Interesse an der Kommunalpolitik. An der Bürgermeisterwahl in Seelow beteiligten sich zuletzt knapp 68 Prozent der Wahlberechtigten. Und das, obwohl diese nicht mit landes- oder gar bundesweiten Wahlen verbunden war. Ein Grund für die hohe Wahlbeteili...