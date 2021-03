Die Gemeinde Tauche wählt am 21. März einen neuen Bürgermeister/in. Zuvor stehen die vier Kandidierenden den Bürgern Rede und Antwort.

Stephanie Erdmann, Bürgermeisterkandidatin aus dem Ortsteil Mittweide lädt am 11. März ab 18 Uhr in den Gasthof Henkel in Ranzig und am 18. März ab 18 Uhr in das Leichhardt-Museum in Trebatsch. Coronabedingt ist die Platzzahl begrenzt und ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Der Kossenblatter Lars Reinicke ist am 13. März um 8 Uhr am Gutshaus in Giesensdorf, um 10 Uhr auf dem Parkplatz der Fleischerei in Ranzig sowie um 12 Uhr auf dem Dorfplatz in Stremmen anzutreffen – und am 14. März um 8 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Görsdorf, um 10 Uhr auf dem Parkplatz der Gaststätte in Werder und um 12 Uhr auf dem Parkplatz der ehemaligen Gaststätte in Kossenblatt.

Detlef Dirk Kolbe aus Kossenblatt kommt am 13. März um 10 Uhr zum Sportplatz Lindenberg, um 13 Uhr zum Gutshof Falkenberg sowie um 16 Uhr auf den Wilhelmplatz nach Tauche. Am 14. März ist er um 10 Uhr in Briescht (Dorfstr./ Ecke Spreestr.), um 13 Uhr in Trebatsch, Dorfmitte gegenüber dem Gutshaus, um 15 Uhr in Rocher an der Spree und um 16 Uhr in Mittweide, Dorfmitte nahe der Kirche.

Der Kandidat aus Grünheide, Rainer Galla, steht am 12. März von 9 bis 12 Uhr in Ranzig gegenüber der Landfleischerei Rede und Antwort sowie am 18. März ebenfalls in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr gegenüber dem Edeka-Markt in Lindenberg.