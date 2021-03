Noch gut zwei Wochen sind es bis zur Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters am 21. März. Die Kandierenden – Stephanie Erdmann, Lars Reinicke, Detlef Dirk Kolbe und Rainer Galla (AfD) – stehen im Vorfeld den Wählern der Gemeinde Rede und Antwort.

Am 6. März ist Lars Reinicke unterwegs: 8 Uhr, Wilhelmsplatz in Tauche; 10 Uhr am Gutshaus Falkenberg; 12 Uhr auf dem Sportplatz in Lindenberg. Und am 7. März: 8 Uhr in Mittweide, Lübbener Str. 4; 10 Uhr auf dem Leichhardt-Platz in Trebatsch; 12 Uhr am Feuerwehrhaus in Briescht.

Detlef Dirk Kolbe ist am 6. März unterwegs: 10 Uhr am Campingplatz Ranzig; 13 Uhr am Dorfplatz Stremmen, 16 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus Görsdorf. 7. März: 10 Uhr vor dem Giesensdorfer Schloss, 13 Uhr gegenüber Spreehotel Matschke in Werder, 16 Uhr auf dem Parkplatz, ehemaliger Dorfkrug Kossenblatt.

Stephanie Erdmann lädt am 11. März, 18 Uhr in den Gasthof Henkel in Ranzig ein. Und Rainer Galla ist am 12. März von 9 bis 12 Uhr in Ranzig gegenüber der Landfleischerei.