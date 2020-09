In einer Sondersitzung am Dienstag, 15- September, werden die Gemeindevertreter von Tauche diskutieren und – letztendlich per Beschluss – entscheiden, ob die Gespräche mit der Kreisstadt Beeskow zu einem möglichen Gemeindezusammenschluss entsprechend Kommunalverfassung des Landes Brandenburgs...