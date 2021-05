Eine Abschlusslesung, wie man sie gemeinhin von Beeskower Burgschreibern gewohnt ist, wird die Veranstaltung am 29. Mai, 17 Uhr, auf dem Burghof nicht werden. Schließlich hatte Martine Müller-Lombard noch nicht einmal die Chance, sich wirklich vorzustellen. In einer kleinen Talk-Runde, in der die ...