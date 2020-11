Die Zahl der labordiagnostisch bestätigten Covid-19-Infektionen in Oder-Spree hat sich zum Wochenende um 35 erhöht, wie der Landkreis meldet. Kumuliert liegt die Zahl der registrierten positiven Fälle damit bei 673. Bisher gelten 419 Personen als geheilt, aber es sind im Zusammenhang mit Covid-19 weiter zehn Todesfälle zu beklagen. Somit gibt es derzeit 244 aktive Fälle. Für 765 Personen hat das Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet.

Coronavirus Gesundheitsamt Oder-Spree stockt Zahl der Corona-Mitarbeiter auf Beeskow Die 7-Tage-Inzidenz, die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner, liegt in Oder-Spree laut der Daten des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) vom Sonnabendmittag bei 95,1 - dem bislang höchsten Wert in der Region Oder-Spree.

Neues Corona-Testzentrum in Beeskow geplant

Weil die Anzahl der täglichen Tests immer weiter zunimmt, will der Landkreis Oder-Spree bald zusätzlich zu dem vom der Kassenärztlichen Vereinigung betriebenen Corona-Testzentrum in Fürstenwalde ein weiteres eigenes in Beeskow aufbauen. Wie der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Ricardo Saldana-Handreck mitteilte, seien die Labore stark ausgelastet und es dauere drei bis vier Tage, bevor ein Testergebnis vorliege, so der Behördenleiter. Im jüngsten Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration des Landkreises wurden von den Ausschussmitgliedern alternative Standortvarianten für ein oder gar zwei neue Testzentren vorgebracht. Angesichts der Bevölkerungs- und Fallzahlen sei beispielsweise der Standort in Eisenhüttenstadt günstiger als Beeskow, hieß es da. Auch Schöneiche würde sich anbieten, da das Testzentrum dort während des ersten Lockdowns sehr gute Arbeit geleistet hatte, betonte unter anderen auch die Ausschussvorsitzende Rita-Sybille Heinrich (Die Linke). Eine Entscheidung steht noch aus.