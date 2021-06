Aktuell läuft es mit den Corona-Impfungen in Oder-Spree. Die Impfstellen im Kreis werden mehr. Längst sind es nicht mehr nur die Krankenhäuser in Eisenhüttenstadt und Beeskow, die den Kreis unterstützen. Geimpft wird in Schöneiche und Erkner, der Kreis liefert zugeteilte Vakzine nach Briesen u...