Die Sieben-Tage-Inzidenz der neuen bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus hat sich im Landkreis Oder-Spree auch am Freitag wieder erhöht. Sie stieg von 667,7 am Vortag auf 717,3 (Stand 26. November). Außerdem wurden auch zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Die Zahl der...