Die Pläne klingen ehrgeizig. Der Landkreis will im März in fünf großen Hallen Corona-Impfungen anbieten. In Erkner, Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt sind dabei jeweils drei parallele Impfstraßen vorgesehen, in Beeskow und Storkow je zwei. Das geht aus dem Impfkonzept des Kreises hervor, das...