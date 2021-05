Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch für den Landkreis Oder-Spree eine Corona-Inzidenz von 87,8. In den 17 neu erfassten Fällen sind zwei enthalten, die vom Vortag stammen, aber wegen zu später Meldung noch nicht in die Statistik eingegangen waren. Die Inzidenz liegt damit den dritten Tag...