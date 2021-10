Das Landesgesundheitsministerium meldet am Mittwoch für den Kreis Oder-Spree 33 neue Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 101 und damit den vierten Tag in Folge über dem Warnwert. Die Brandenburger Landesinizidenz liegt bei 95,5. Unverändert werden in den Oder-Spree-Krankenhäus...