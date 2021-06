Nach 5,0 am vergangenen Montag und dem mit 3,9 niedrigstem Wert seit Monaten am Donnerstag und Freitag meldet der Landkreis Oder-Spree am Montag eine Corona-Sieben-Tage-Inzidenz von 6,2. Der Wert ist gegenüber dem Vortag unverändert, es wurden auch keine neuen Infektionsfälle erfasst. Während de...