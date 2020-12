Es ist still geworden im Jahr 2020 – auch im Ehrenamt. Im Bereich des Beeskower Ehrenamtszentrums mussten zahlreiche Veranstaltungen ausfallen: der große Freiwilligentag im Frühjahr als auch die als Ersatz geplante Müllsammelaktion im Herbst sowie Arbeitseinsätze am Hüfnerhaus in Beeskow.Neue...