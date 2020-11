Coronavirus Landkreis Oder-Spree schickt die Zulassungsstelle in Corona-Quarantäne Beeskow Im Landkreis Oder-Spree gelten aktuell 426 Menschen als mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden vom Gesundheitsamt 252 neue Fälle erfasst. Damit liegt die Siege-Tage-Inzidenz bei 140,9. Das entspricht ungefähr dem bundesweiten Durchschnitt. Insgesamt hat das Gesundheitsamt des Kreises für 1106 Bewohner des Kreises eine Quarantäne angeordnet.

Fürstenwalde vom Coronavirus am stärksten betroffen

Kumuliert liegt die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie jetzt bei 1145, davon gelten 707 Personen als geheilt, die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei zwölf. Seit Freitag hat es in allen Kommunen des Kreises außer Erkner mindestens eine neue nachgewiesene Infektion gegeben. Am stärksten betroffen ist weiterhin Fürstenwalde mit 16 neuen Fällen. In Schöneiche wurden elf neue Infektionen registriert, im Amt Scharmützelsee zehn, in Eisenhüttenstadt acht und in Beeskow sechs.

Zulassungsstelle und Führerscheinstelle wegen Corona geschlossen

Auswirkungen hat das Infektionsgeschehen auch auf die Arbeit der Kreisverwaltung. Bereits am Freitag hatte die Verwaltung angekündigt, dass wegen Corona-Fällen und häuslicher Isolation von Mitarbeitern bis zum Mittwoch keine Bürgeranliegen in der Zulassungsstelle bearbeitet werden. Diese Einschränkungen ist jetzt auf die Führerscheinstelle ausgeweitet worden. Dort wird es in der gesamten Woche keinen Bürgerservice geben. Betroffene, deren Termine bei den Behörden damit storniert sind, brauchen nicht selbst aktiv werden. Die Kreisverwaltung versichert, dass die Mitarbeiter der beiden Fachbereiche auf die Bürger zugehen und Ersatztermine anbieten werden.

Mehr zu Corona und den Folgen in Brandenburg und Berlin gibt es auf unserer Themenseite.