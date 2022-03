Bis zu 25 Soldatinnen und Soldaten waren nach einer Unterbrechung im Sommer 2021 in den vergangenen Monaten erneut im Einsatz und haben die Kreisverwaltung Oder-Spree in Beeskow unter anderem bei der Erfassung der eingehenden Coronabefunde und in den Impfstellen unterstützt. Der Einsatz ist nun bee...