Die Corona-Situation entspannt sich auch im Kreis Oder-Spree immer mehr. Das Land Brandenburg meldete am Sonnabend acht neue Infektionen und eine Inzidenz von 24 für den Landkreis. Am Sonntag kamen dann zwei neue Infektionen hinzu und die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 16,8. Das bedeutet, dass inner...