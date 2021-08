Fünf neue Corona-Infektionen wurden dem Robert-Koch-Institut am Sonnabend (28. August) aus dem Landkreis Oder-Spree gemeldet, in der zurückliegenden Woche waren es damit insgesamt 56 bestätigte Fälle. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz auf den Wert 31,2 an.