Der Landkreis Oder-Spree meldet am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 104. Damit gelten alle Einschränkungen der Bundesnotbremse weiterhin. Am Sonntag meldete das RKI für den Kreis 18 neue Corona-Infektionen, am Tag zuvor waren es 16. Auch am Sonnabend lag die Inzidenz bei 104.

