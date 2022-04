Es fühlt sich ungewohnt an. Beim Einkauf braucht man keine Maske mehr aufsetzen. Einige Menschen hatten sich dieses Recht schon Ende vergangener Woche genommen, nun gilt es für alle. Und doch zogen auch am Montag noch viele Menschen den Schutz über Mund und Nase, bevor es in den Supermarkt ging. ...