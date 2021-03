Im Landkreis Oder-Spree liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag, 19. März, mit nun 115,2 den dritten Tag in Folge über dem kritischen Wert von 100. Das RKI meldet für den Kreis 45 neue Corona-Infektionen und zwei weitere Todesfälle. Deren Gesamtzahl steigt damit im Kreis auf 260. Der Kreis hat für 995 Menschen eine häusliche Quarantäne angeordnet, 47 Corona-Patienten werden stationär behandelt, elf davon auf einer Intensivstation. Auch diese Zahlen steigen seit Tagen wieder an.

Unklarheit zur Corona-Verordnung

Was das erneute Überschreiten der 100er Inzidenz am Freitag konkret für Auswirkungen hat, ist indessen noch unklar. Zwar hat das Land angekündigt, dass ab Montag eine neue Verordnung gelten wird, die für diesen Fall die erneute Schließung von großen Teilen des Fachhandels, von Kultureinrichtungen und die stärkere Beschränkung von Sport und Freizeitkontakten bedeuten.

Doch es ist nicht geklärt, ob die Inzidenz ab Montag die Hunderter-Marke für drei Tage übersteigen muss, oder ob die Regelung dann auch rückwirkend gilt. Völlig unklar ist, was passiert, wenn beispielsweise am Sonntag in Oder-Spree dieser Wert wieder unterschritten wird. Ein Sprecher des Landkreises erklärte gegen 9.30 am Freitag, dass es dazu im Laufe des Tages weitere Gespräche gibt und im Anschluss informiert werde.

Gleichzeitig kündigte der Kreis eine Ausweitung der Testmöglichkeiten an den vier Zentren in Erkner, Fürstenwalde, Beeskow und Eisenhüttenstadt an. Ab sofort können über die Internetseite des Kreises Termine für die Woche vom 29. März bis 1. April gemacht werden. Die Zentren schließen dann auch nicht mehr um 11 Uhr, sondern es werden bis 13.20 Uhr Termine vergeben. Damit sind pro Standort und Tag 33 statt 24 Tests möglich. Eine Taktverdichtung werde wegen der hohen Nachfrage insbesondere für Erkner geprüft.