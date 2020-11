Im Landkreis Oder-Spree sind derzeit 440 Menschen nachweislich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Am Mittwoch meldete der Landkreis, dass am Vortag 42 neue Fälle erfasst wurden. Die 7-Tage-Inzidenz, die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner, liegt in Oder-Spree damit bei 147,1.

Wie das Gesundheitsamt des Kreises meldet, ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Damit hat es in dieser Woche im Kreisgebiet bereits vier entsprechende Todesfälle gegeben. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 16 Todesfälle in Oder-Spree zu beklagen. Kumuliert liegt die Zahl der seit Beginn des Pandemiegeschehens Infizierten bei 1222. Bisher gelten 766 der betroffenen Personen als geheilt.

Mehr als 1300 Menschen in Quarantäne

Corona in Deutschland Weitere Wochen im Teil-Lockdown - diese Maßnahmen werden erwartet Berlin 63 Infizierte wurden mit Stand Dienstagmittag in Krankenhäusern im Landkreis behandelt, darunter fünf Patienten auf der Intensivstation. Zur Reduzierung von Infektionsrisiken hat das Gesundheitsamt außerdem für 1317 Bewohner des Landkreises Quarantäne angeordnet.

Besonders betroffen ist nach wie vor Fürstenwalde. Dort wurden im Vergleich zum Vortag sieben Infektionen mehr gezählt. In Rietz Neuendorf stieg die Zahl der registrierten Fälle innerhalb eines Tages von 24 auf 30. In vielen weiteren orten wurden einzelne Neuinfektionen erfasst, nur in Beeskow, Friedland und im Amt Neuzelle blieb die Zahl der Coronafälle im Vergleich zum Vortag unverändert.