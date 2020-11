Der Landkreis Oder-Spree meldet, dass drei weitere Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben sind. Alle drei Personen waren „in einem hohen Alter“ und hätten Vorerkrankungen gehabt. Damit steigt die Zahl der Personen, die im Landkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ihr Leben verloren haben, auf 15.

Insgesamt meldete der Landkreis am Dienstag 35 neu erfasste Infektionsfälle mit dem neuartigen Virus. Damit gelten aktuell 424 Menschen als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit auf 147,1 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie gelten im Kreis 1180 Personen als infiziert, 741 sind inzwischen wieder genesen, das sind 34 mehr als am Tag zuvor.

63 Corona-Infizierte im Kreis Oder-Spree im Krankenhaus

Aktuell werden 63 coronainfizierte Personen im Kreis stationär in Krankenhäusern behandelt, sieben davon auf Intensivstationen. Außerdem hat das Gesundheitsamt des Landkreises für 1245 Bewohner Quarantäne angeordnet. Auch dabei handelt es sich um einen neuen Höchstwert. Neue Infektionsfälle werden nach wie vor aus dem gesamten Kreisgebiet gemeldet. Die höchste zahl an Betroffenen vermeldet weiterhin die einwohnerstärkste Stadt Fürstenwalde. Sechs neue Infizierte bedeuten, dass dort jetzt 290 Gesamtfälle registriert wurden. Mit jeweils 104 ist auch die Gesamtzahl der Infizierten in Eisenhüttenstadt und im Amt Scharmützelsee dreistellig. In der Kreisstadt Beeskow selbst gelten seit Beginn der Pandemie 25 Personen als infiziert.