Durch die Corona-Pandemie waren Pfleger, Krankenschwestern und Ärzte in Krankenhäusern in den vergangenen Monaten besonders belastet. Dafür soll es noch im Juni eine Prämie geben. Die Höhe ist in jedem Haus, auch in Oder-Spree, unterschiedlich. (Symbolbild) © Foto: Bodo Schackow/dpa