Ein negativer Corona-Schnelltest solle nicht als Freifahrtsschein angesehen werden, weil die Omikron-Variante oft nicht erkannt werde, heißt es am Dienstag. In die Statistik gehen eh nur positive PCR-Tests ein. Und davon gab es zu Beginn der Woche in Oder-Spree wieder Hunderte. © Foto: Martin Schutt/dpa